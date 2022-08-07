Оксана Пушкина назвала стратегию Минтруда в интересах женщин «популизмом»

Министерство труда РФ начало разработку национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 гг. Это расширенный аналог документа, действовавшего в 2017-2022 гг., который также был призван обеспечить гендерное равенство во всех сферах, включая деловую, обеспечить баланс «семья/работа» и дать раскрыться женскому предпринимательскому потенциалу.

РБК ознакомился с текстом будущего документа и назвал десять ключевых направлений, в которых предполагаются улучшения:

Новые возможности на рынке занятости. Минтруд намерен повысить конкурентоспособность женщин за счет расширения возможностей работы дистанционно и по гибкому графику, а также противостоять негласной профессиональной сегрегации, чтобы не было эффекта «стеклянного потолка» за счет стимуляции корпоративных программ популяризации гендерного равенства. Отслеживание равенства заработной платы. Пока что женщины в России получают в среднем 72,5% (относительно равенство наблюдается лишь в сфере образования — 98,1%). Увеличение доли женского предпринимательства. Минтруд призывает к расширению доступа женщин к финансовым ресурсам, намерен вводить новые меры поддержки предпринимательниц в сферах малого, среднего, социального и семейного бизнеса. Обеспечение высококлассного профессионального образования. Ведомство предлагает расширить доступ женщин к обучению «в передовых областях экономики», где выше зарплаты, а в общеобразовательных учреждениях внедрить STEM-обучение (англ. Science, Technology, Engineering, Mathematics — то есть давать девочкам прикладное естественно-научное и техническое образование). Продвижение женского лидерства. Для этого нужно будет преодолеть ряд стереотипов в российском обществе, для чего планируется задействовать рычаги пропаганды. Равенство в политической сфере. Здесь планируется усилить информационную поддержку (информирование россиянок об их правах) и включить женщин в сферу инициативного бюджетирования (совокупность практик, призванных обеспечить прямое участие населения в распределении муниципального бюджета). Предоставление качественное медицинской помощи вне зависимости от места проживания. Отдельное внимание будет уделяться охране репродуктивного здоровья и работе с россиянками с ограниченными возможностями. Активное долголетие. Речь тут не только о физическом здоровье, но и об обеспечении социальной активности. Профилактика социального неблагополучия женщин. Ведомство будет предлагать программы поддержки россиянок в сложной экономической ситуации, а также поддержки НКО, которые уже сейчас занимаются этим безотносительно каких-либо госпрограмм. Обеспечение баланса «семья/работа». Здесь речь по-прежнему идет в основном о финансовой поддержке при рождении детей, хотя упоминается также необходимость расширять инфраструктуру присмотра за детьми.

Новая стратегия будет реализована в два этапа — с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год — и во многом повторит предыдущую, которая официально действовала с 2017 года по настоящее время.

В документе подробно разбирались те же направления деятельности: здравоохранение, улучшение экономического положения, профилактика социального неблагополучия и насилия, общественно-политическая жизнь и т.п.

Отчитываясь о достижениях в рамках стратегии, Минтруд отмечает лишь снижение числа абортов на 33,8% (с 836,6 тыс. в 2016 году до 553,4 тыс. в 2020-м), увеличение числа женщин-депутатов и сенаторов (с 15,6 до 19,3% в Госдуме, с 17 до 19,4% в Совфеде) и рост продолжительности жизни женщин на целый год (с 77 до 78 лет 2016 по 2019 год).

Об ощутимых изменениях в сфере женского предпринимательства, офисного равенства, профилактики социальной неустроенности данных нет.

В направлении баланса «семья/работа» некоторые «позитивные изменения» все же произошли, но они связаны только с тем, что возросла доступность услуг детских садов (96% детей от двух месяцев до трех лет обеспечены местами).

Неудивительно, что в этом контексте бывший депутат, соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия Оксана Пушкина считает, что «предлагаемые государством стратегии поддержки женщин — это популизм».

«Наше государство проводит все более консервативную и патриархальную политическую линию, из-за чего равенство прав мужчин и женщин по закону превращается в пустую формальность — реального равенства возможностей нет», — приводит ее цитату РБК.

По ее мнению, реализация любой подобной стратегии требует изменения законодательства, включения мероприятий в национальные проекты и госпрограммы, проведения научных исследований.

Ничего подобного мы не наблюдаем. И если бы намерения властей были не популистскими, «давно были бы приняты законы, защищающие права женщин во всех аспектах».

Она уверена, что реальные меры поддержки женщин могли бы привести к настоящему «экономическому прорыву» (по данным Минэкономразвития, повышение предпринимательской активности россиянок может добавить к ВВП 13–14%). Но пока бывший депутат особых сдвигов не видит.

Это, как напоминает РБК, подтверждается и цифрами: в рейтинге гендерного равенства «Женщины, бизнес и закон — 2021» Всемирного банка Россия занимает только 129-е место.

Фото на обложке: Vlad Deep / Unsplash