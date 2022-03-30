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Владимир Путин запретил использовать иностранное программное обеспечение на критической инфраструктуре

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Прездиент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 1 января 2025 года использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на объектах критической информационной инфраструктуры, сообщается на сайте президента. Закупки такого ПО без согласования с правительством запрещаются с 31 марта 2022 года.

Владимир Путин запретил использовать иностранное программное обеспечение на критической инфраструктуре

Президент подписал указ «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Согласно документу, с 31 марта 2022 года запрещается проводить закупки иностранного ПО для его использования на объектах критической информационной инфраструктуры России без согласования с правительством РФ. Также запрещены закупки услуг, необходимых для использования этого ПО на таких объектах. Правительству поручено утвердить правила согласования закупок иностранного ПО.  

Кроме того, к 1 января 2025 года владельцам критической инфраструктуры будет необходимо перейти на отечественное ПО. Согласно указу, с этой даты госорганам и заказчикам запрещается использовать иностранное ПО на принадлежащих им значимых объектах критической инфраструктуры.

Фото на обложке: Gil Corzo / Shutterstock

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