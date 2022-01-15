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Поддержка климатических проектов и развитие частных технопарков: Путин подготовил поручения правительству

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам декабрьского съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), список которых был опубликован на сайте Кремля.

Поддержка климатических проектов и развитие частных технопарков: Путин подготовил поручения правительству

Президент России распорядился к апрелю 2022 года внести в налоговое законодательство изменения о предоставлении налогового вычета за инвестиции в сферу среднего образования. 

Кроме того, правительство РФ совместно с РСПП должно будет рассмотреть вопрос о поддержке создания и развития инфраструктуры частных технопарков, в которых реализуются проекты в сфере информационно-коммуникационных технологий к 1 апреля.

Правительству совместно с РСПП также поручили:

  • Доработать закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и обеспечить доступность документов о вакцинации от COVID-19 или медотвода от прививки. Доклад должен быть предоставлен к 30 января, а к 20 января правительство должно подготовить соответствующие инфраструктуру и технологии к принятию закона;
  • Предоставить к 1 мая предложения по поддержке климатических проектов государством по аналогии с инвестиционными;
  • К 2024 году ускорить подключение к интернету домохозяйств, находящихся в сельской местности. Доклад до 1 марта, далее — раз в полгода;
  • Подготовить к 1 марта предложения по поддержке выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности;
  • Предоставить к 1 мая предложения по представлению документов на проведение госэкспертизы, а также государственной экологической и культурной экспертиз по принципу «одного окна».

Роспотребнадзору совместно с РСПП глава государства поручил сформировать рабочую группу, которая рассмотрит вопросы о решении проблемы предельной концентрации загрязняющих веществ в атмосфере.

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Фото: Luca Perra / Shutterstock

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