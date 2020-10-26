Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы продлить до 31 декабря 2021 года запрет на плановые проверки малого бизнеса. Об этом говорится на сайте Кремля.

Запрет на проверки малого бизнеса будет продлен до 31 декабря 2021 года