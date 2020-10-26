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Запрет на проверки малого бизнеса будет продлен до 31 декабря 2021 года

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы продлить до 31 декабря 2021 года запрет на плановые проверки малого бизнеса. Об этом говорится на сайте Кремля.

Запрет на проверки малого бизнеса будет продлен до 31 декабря 2021 года

Запрет не распространяется на налоговый и таможенный контроль, а также контроль в финансово-бюджетной сфере. Также под ограничения контроля не попадают:

  • виды деятельности и объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан,
  • субъекты МСБ, для которых характерен риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
  • участники бюджетного процесса.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2021 года запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства», — говорится в поручении.

Срок выполнения поручения — 31 декабря 2021 года.

В связи с пандемией в конце марта в России был введен мораторий на плановые проверки МСБ до конца текущего года. Также были существенно ограничены возможности контролеров по проведению внеплановых проверок.

Фото: Jacob Lund / Shutterstock

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