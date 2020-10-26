Запрет на проверки малого бизнеса будет продлен до 31 декабря 2021 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы продлить до 31 декабря 2021 года запрет на плановые проверки малого бизнеса. Об этом говорится на сайте Кремля.
Запрет не распространяется на налоговый и таможенный контроль, а также контроль в финансово-бюджетной сфере. Также под ограничения контроля не попадают:
- виды деятельности и объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан,
- субъекты МСБ, для которых характерен риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- участники бюджетного процесса.
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2021 года запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства», — говорится в поручении.
Срок выполнения поручения — 31 декабря 2021 года.
В связи с пандемией в конце марта в России был введен мораторий на плановые проверки МСБ до конца текущего года. Также были существенно ограничены возможности контролеров по проведению внеплановых проверок.
Фото: Jacob Lund / Shutterstock
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