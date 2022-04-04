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Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для ряда стран

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для ряда стран

Как следует из его текста, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, Норвегией, Данией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией. Указ подписан, «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан, лиц без гражданства <...>». 

Дипломатические представительства Евросоюза и указанных выше стран получат уведомления о приостановке действия ряда пунктов соглашений об упрощенной выдаче виз.

По теме: Список: какие страны перестанут или уже перестали выдавать визы россиянам

Ранее Владимир Путин также подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. С 1 апреля эти страны смогут покупать газ только в рублях. В противном случае уже действующие контракты будут остановлены.

7 марта правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении страны, ее физлиц и юрлиц недружественные действия. Туда вошли США и Канада, страны ЕС, Великобритания и ее островные территории, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония. Также в список попали Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

28 марта глава МИД России анонсировал визовые ограничения для 48 недружественных России стран, ограничения, как сообщалось, не будут касаться обычных граждан. Также МИД запретил въезжать в Россию европейским политикам.

24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это начали вводить санкции (как персональные, так и секторальные). Часть компаний заявила об уходе с российского рынка, прекращении поставок или о приостановке работы. Со списком этих компаний можно ознакомиться здесь

Фото на обложке: Kremlin.ru

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