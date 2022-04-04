Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для ряда стран

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из его текста, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, Норвегией, Данией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией. Указ подписан, «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан, лиц без гражданства <...>».
Дипломатические представительства Евросоюза и указанных выше стран получат уведомления о приостановке действия ряда пунктов соглашений об упрощенной выдаче виз.
По теме: Список: какие страны перестанут или уже перестали выдавать визы россиянам
Ранее Владимир Путин также подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. С 1 апреля эти страны смогут покупать газ только в рублях. В противном случае уже действующие контракты будут остановлены.
7 марта правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении страны, ее физлиц и юрлиц недружественные действия. Туда вошли США и Канада, страны ЕС, Великобритания и ее островные территории, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония. Также в список попали Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.
28 марта глава МИД России анонсировал визовые ограничения для 48 недружественных России стран, ограничения, как сообщалось, не будут касаться обычных граждан. Также МИД запретил въезжать в Россию европейским политикам.
24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это начали вводить санкции (как персональные, так и секторальные). Часть компаний заявила об уходе с российского рынка, прекращении поставок или о приостановке работы. Со списком этих компаний можно ознакомиться здесь.
Фото на обложке: Kremlin.ru
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В ЕС обсудят возможность запрета на импорт газа из России
- 2 Страны Балтии без российского газа, Союз промышленников России и Беларуси: главное для бизнеса 3 апреля
- 3 Twitter разрабатывает функцию совместного постинга
- 4 Робопес от Boston Dynamics будет охранять Помпеи
- 5 Как открыть банковский счет за рубежом онлайн: гид по странам
ВОЗМОЖНОСТИ
04 апреля 2022
06 апреля 2022
07 апреля 2022