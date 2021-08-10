«Пятерочка» начала тестировать роботов для проверки выкладки товаров и ценников

Торговая сеть «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) запустила пилот по автоматизации контроля выкладки товаров в торговом зале и проверки корректности установленных ценников, сообщает пресс-служба X5 Reatail Group.

Тестирование прошло в одном из магазинов Казани. Робототехнический комплекс был разработан компанией в сотрудничестве с НПО «Андроидная техника».

Как говорится в сообщении, робот способен самостоятельно строить карту магазина и автономно перемещаться между полками, объезжая препятствия и гостей. Параллельно происходит распознавание товаров и ценников путем сканирования на предмет отсутствия товаров и корректности ценников.

Фото: Пресс-служба X5 Retail Group

Робот может фиксировать освободившиеся места, проверять наличие ценников и правильность указанных на них цен. Всю получаемую информацию робот сразу же передает на сервер для дальнейшей обработки, после чего сотрудники магазина могут оперативно устранить выявленные несоответствия.

«По результатам проведенного пилота внедрение комплекса позволило снизить нагрузку на персонал и повысить скорость устранения недочетов в выкладке. Так, робот осуществляет проверки ежечасно и в режиме онлайн направляет информацию о необходимых корректировках для реагирования», — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба X5 Retail Group

В планах у компании запуск робота-мерчендайзера, который сможет самостоятельно выкладывать товар по планограмме.

НПО «Андроидная техника» создано в 2009 году и занимается разработками робототехнических комплексов для атомной отрасли, медицины, образования и освоения космоса. Предприятие выполняет работы, заказчиками которых выступают: Минпромторг России, Минобрнауки РФ, Минздрав РФ, ФПИ, ГК «Роскосмос», ГК «Ростех», ГК «Росатом» и другие предприятия.

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