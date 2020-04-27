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Sociaro совместно с Qacademy проведут вебинар по таргетированной рекламе в кризис
Новости
Юлиана Трегуб
29 апреля состоится вебинар с участием Романа Кумара Виаса, основателя и генерального директор агентства Qmarketing, и Дмитрия Панчева, технического директора компании Sociaro.
Sociaro совместно с Qacademy проведут вебинар по таргетированной рекламе в кризисЮлиана Трегуб
Эксперты подробно раскроют такие темы как:
- Как правильно создавать и тестировать креативы;
- Какие digital каналы лучше всего работают в кризис;
- Обзор возможностей сервисов мобильной атрибуции;
- Обзор возможностей сервисов продуктовой аналитики;
- Аналитика, конверсии, аудитории — сервис на основе машинного обучения.
Во время прямого эфира слушатели смогут задать свои вопросы.
Регистрация доступна на сайте.
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
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