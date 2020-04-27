29 апреля состоится вебинар с участием Романа Кумара Виаса, основателя и генерального директор агентства Qmarketing, и Дмитрия Панчева, технического директора компании Sociaro.

Sociaro совместно с Qacademy проведут вебинар по таргетированной рекламе в кризис