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Sociaro совместно с Qacademy проведут вебинар по таргетированной рекламе в кризис

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

29 апреля состоится вебинар с участием Романа Кумара Виаса, основателя и генерального директор агентства Qmarketing, и Дмитрия Панчева, технического директора компании Sociaro.

Sociaro совместно с Qacademy проведут вебинар по таргетированной рекламе в кризис

Эксперты подробно раскроют такие темы как: 


  • Как правильно создавать и тестировать креативы;
  • Какие digital каналы лучше всего работают в кризис;
  • Обзор возможностей сервисов мобильной атрибуции;
  • Обзор возможностей сервисов продуктовой аналитики;
  • Аналитика, конверсии, аудитории — сервис на основе машинного обучения.

Во время прямого эфира слушатели смогут задать свои вопросы. 

Регистрация доступна на сайте.

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

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