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Qiwi запустила сервис для компаний с трудовыми мигрантами

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Qiwi запускает платежный сервис для компаний, которые работают с трудовыми мигрантами. Об этом Rusbase сообщили в компании. Как утверждают в Qiwi, сервис снижает риск штрафов за недействительные разрешения на работу у сотрудников.

Qiwi запустила сервис для компаний с трудовыми мигрантами

Трудовые мигранты получают специальное разрешение для работы в России — патент, за который каждый месяц платят налог. Если работник не заплатил налог, патент аннулируется. 

Работодатели платят штрафы за сотрудников с аннулированными патентами: до 800 тысяч рублей в регионах, до 1 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Еще компания может приостановить работу на срок от двух недель до трех месяцев. 

Сервис Qiwi автоматически следит за оплатой патентов. Работодатели получают подтверждение оплаты, заверенное банком.

Как отмечают в Qiwi, сервис разработан для таксопарков, строительных компаний, сферы ЖКХ и других отраслей, в которых заняты трудовые мигранты.  

Фото: margo1778 / Shutterstock

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