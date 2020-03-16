Qiwi запустила сервис для компаний с трудовыми мигрантами

Qiwi запускает платежный сервис для компаний, которые работают с трудовыми мигрантами. Об этом Rusbase сообщили в компании. Как утверждают в Qiwi, сервис снижает риск штрафов за недействительные разрешения на работу у сотрудников.

Трудовые мигранты получают специальное разрешение для работы в России — патент, за который каждый месяц платят налог. Если работник не заплатил налог, патент аннулируется.

Работодатели платят штрафы за сотрудников с аннулированными патентами: до 800 тысяч рублей в регионах, до 1 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Еще компания может приостановить работу на срок от двух недель до трех месяцев.

Сервис Qiwi автоматически следит за оплатой патентов. Работодатели получают подтверждение оплаты, заверенное банком.

Как отмечают в Qiwi, сервис разработан для таксопарков, строительных компаний, сферы ЖКХ и других отраслей, в которых заняты трудовые мигранты.

Фото: margo1778 / Shutterstock