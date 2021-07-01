Сбербанк запустил оплату по QR-коду в C2B

Сбербанк и ЮMoney подключился к сервису оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей — C2B. В течение июля банк будет проверять работу сервиса на пилотной группе клиентов, а затем запустит его для всех пользователей Сбербанка Онлайн.

Преимущества получат не только граждане, но и торгово-сервисные предприятия, которые подключены к системе, сообщили в пресс-службе банка.

По словам гендиректора ЮMoney Ивана Глазачева, компания сейчас оценивает возможности дальнейшего масштабирования сервиса.

Зампред правления Сбербанка Кирилл Царев отметил, что после подключения к Системе быстрых платежей С2В клиенты могут совершать платежи в адрес юрлиц простым и безопасным способом. «Преимущества и удобства получат не только сами граждане, но и торгово-сервисные предприятия, которые подключены к системе», — добавил он.

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Фото: zhu difeng/Shutterstock