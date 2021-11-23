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Туроператоры предложили отказаться от QR-кодов при покупке билетов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Союз агентств делового туризма попросил правительство не вводить требование QR-кодов при покупке билетов на поезда и самолеты. Эта мера может привести к тому, что туристы останутся без дешевых авиабилетов, а перевозчики ежемесячно будут терять по 10-15 млрд рублей.

Туроператоры предложили отказаться от QR-кодов при покупке билетов

Трудности могут возникнуть и у иностранных перевозчиков, не имеющих доступа к «Госуслугам», через который планируется проверять QR-коды, сообщили «Известия».

Правительство в середине ноября внесло в Госдуму законопроект, согласно которому доступ на междугородние и международные рейсы на поездах и самолетах разрешен по QR-кодам. Действующая редакция документа предполагает, что код будут спрашивать как на этапе регистрации на рейс, так и при покупке билета.

В союзе уверены, что проект фактически предусматривает запрет на осуществление предварительного бронирования и оформления авиа- и железнодорожных билетов пассажирам, не предъявившим QR-код.

Для туроператоров введение требования о продаже билетов по QR-кодам означает снижение глубины продаж в рамках пакетов, которые включают перевозку — иным словами, большинства путевок, сказал член правления Ассоциации агентств воздушного транспорта (ААВТ) Дмитрий Горин. По его оценке, продажи авиабилетов и непосредственно полеты при этом могут сократиться от 10% до 50% — в зависимости от того, как много туристов привьется к моменту вступления требования в силу.

В САД предложили использовать мировой опыт и не допускать к перевозке граждан без QR-кодов, но билеты продавать свободно.

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Фото на обложке: ronstik / Shutterstock

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