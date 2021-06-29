За продуктами и в метро по QR-коду: власти Москвы допустили новые ограничения

QR-коды для поездок в транспорте и походов в магазин могут ввести в Москве. Такие меры обсуждают и допускают в столичной мэрии, пишет ТАСС.

По сообщению агентства, об этом заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Давайте вот так уж прямо – общественный транспорт и магазины – может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть», – сказал он.

Ранее власти Москвы сообщили, что не исключают введение QR-кодов для похода в кино и театр.

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