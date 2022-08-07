Производитель микрочипов Qualcomm решил, что пришло время спонсировать футбольный клуб

Компания-производитель микросхем Qualcomm демонстрирует стабильный рост на фоне глобального кризиса полупроводников из-за коронавирусных и санкционных ограничений по всему миру. И находясь на пике своих успехов, корпорация объявила о новом спонсорском соглашении с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед».
Компания заявляет, что это многолетнее глобальное стратегическое сотрудничество с одним из самых популярных футбольных клубов в мире поможет популяризации бизнеса и будет способствовать созданию новой линейки чипсетов Snapdragon, пишет Gizmochina.
Сейчас компания поставляет партнерам два высокопроизводительных микрочипа премиум-класса Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 8 + Gen 1, которые пользуются большим спросом.
На данный момент Qualcomm не занимается ни непосредственным производством смартфонов, ни продажей продуктов напрямую потребителям. И в целом маловероятно, что компания в данный момент займется разработкой гаджетов и выходом на конечных пользователей.
В этом контексте не совсем понятно, чем именно узнаваемость бренда, которая повысится после заключения нового спонсорского контракта, реально поможет бизнесу.
Тем не менее, официальная версия именно такая: Qualcomm будет использовать широкую аудиторию «Манчестер Юнайтед» для продвижения своих чипов.
Похоже, компания делает ставку на эмоциональную привязанность болельщиков, поскольку анонсирует дополнительные мероприятия для создания позитивного опыта общения с брендом.
В рамках сотрудничества Qualcomm предоставит еще и техническую поддержку запланированных клубом улучшений мобильной связи на родном стадионе «Олд Траффорд».
Фото на обложке: Joshua Hoehne / Unsplash
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