Мошенники продавали россиянам статус квалифицированного инвестора

Банк России в 2021 году заблокировал пять мошеннических ресурсов, предлагавших россиянам изготовить поддельные документы для получения статуса квалифицированного инвестора.
В начале этого года регулятор таких ресурсов не обнаружил, но были случаи, когда клиенты предоставляли в банки поддельные справки о наличии той или иной сумы на счете, недостоверные аттестаты специалиста финрынка, сообщили «Известия».
Больше всего сложностей при проверке вызывает аттестат о высшем образовании акредитованного вуза и выписка из трудовой книжки о стаже работе на рынке ценных бумаг. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что чаще всего мошенники подделывают их. Он добавил, что брокеры не могут проверить эти документы из-за отсутствия доступа к необходимым базам данных.
Эта схема незаконна. К тому же, клиент из-за оформления поддерльного статуса может потерять деньги, так как злоумышленники часто исчезают после получения предоплаты. Мошенники также могут собирать персональные данные клиентов и продавать на черном рынке.
Фото на обложке: Flamingo Images /
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