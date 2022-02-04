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Предпринимателям упростят ликвидацию бизнеса до «одного шага»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Малый и средний бизнес сможет закрыть компанию с помощью одного заявления о прекращении деятельности в ФНС. После получения заявления налоговая служба сама проверит наличие задолженностей, судебных запретов, незавершенных камеральных проверок. Весь процесс займет не более пяти дней.

Предпринимателям упростят ликвидацию бизнеса до «одного шага»

Эти поправки обсуждаются в Минэке. Ведомство планирует внести изменения в закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые упростят процедуру ликвидации недействующего бизнеса, сообщил РБК.

Сейчас на процедуру закрытия может уйти от нескольких месяцев до полутора лет. Бизнес с сотрудниками проходит процедуру из девяти этапов: трижды подает заявление в налоговую, дважды готовит бухгалтерский баланс, снимает с учета кассу и т. д. 

Новые поправки предполагают, что все эти задачи возьмет на себя налоговая. Чтобы налоговая приняла решение об исключении предпринимателя из ЕГРЮЛ необходимо:

  • быть включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
  • не являться плательщиком НДС или освобождаться от его исчисления и уплаты;
  • не иметь долгов перед кредиторами, по выплатам сотрудникам и по уплате обязательных платежей;
  • не иметь неисполненных обязательств по результатам налоговой проверки;
  • не находиться в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, уменьшения уставного капитала;
  • не иметь недвижимого имущества и транспортных средств;
  • не иметь записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о юрлице.

Для закрытия бизнеса в упрощенном порядке предпринимателю нужно будет подать заявление в ФНС лично, в электронном виде с помощью электронной подписи или через нотариуса.

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Фото на обложке: Olena Yakobchuk / Shutterstock

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