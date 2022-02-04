Предпринимателям упростят ликвидацию бизнеса до «одного шага»

Малый и средний бизнес сможет закрыть компанию с помощью одного заявления о прекращении деятельности в ФНС. После получения заявления налоговая служба сама проверит наличие задолженностей, судебных запретов, незавершенных камеральных проверок. Весь процесс займет не более пяти дней.
Эти поправки обсуждаются в Минэке. Ведомство планирует внести изменения в закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые упростят процедуру ликвидации недействующего бизнеса, сообщил РБК.
Сейчас на процедуру закрытия может уйти от нескольких месяцев до полутора лет. Бизнес с сотрудниками проходит процедуру из девяти этапов: трижды подает заявление в налоговую, дважды готовит бухгалтерский баланс, снимает с учета кассу и т. д.
Новые поправки предполагают, что все эти задачи возьмет на себя налоговая. Чтобы налоговая приняла решение об исключении предпринимателя из ЕГРЮЛ необходимо:
- быть включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- не являться плательщиком НДС или освобождаться от его исчисления и уплаты;
- не иметь долгов перед кредиторами, по выплатам сотрудникам и по уплате обязательных платежей;
- не иметь неисполненных обязательств по результатам налоговой проверки;
- не находиться в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, уменьшения уставного капитала;
- не иметь недвижимого имущества и транспортных средств;
- не иметь записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о юрлице.
Для закрытия бизнеса в упрощенном порядке предпринимателю нужно будет подать заявление в ФНС лично, в электронном виде с помощью электронной подписи или через нотариуса.
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Фото на обложке: Olena Yakobchuk /
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