Радиохолдинги объединятся для запуска единого интернет-плеера

Российские радиохолдинги учредят ассоциацию, которая будет управлять их единым онлайн-плеером. Он будет запущен до конца 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».

Ассоциация национальных радиовещателей «Индустриальный радиоплеер» будет зарегистрирована в течение нескольких дней. В числе учредителей — «Европейская медиагруппа» (в нее входят радиостанции «Европа плюс», «Дорожное радио» и другие), «Газпром-медиа радио» («ГПМ Радио», «Авторадио», «Радио Energy»), Krutoy Media («Радио Дача», Love Radio) и «Радио Шансон».

К проекту также присоединятся ВГТРК («Вести FM», «Маяк»), холдинг «Выбери радио» (управляет сетью региональных станций), радиостанции «Звезда» и «Комсомольская правда».

Что представляет собой проект. Это единый онлайн-плеер радиохолдингов, создание которого обсуждается несколько лет. Он позволит увеличить доходы в интернете, отобрав аудиторию у нелегальных онлайн-площадок. Технически плеер готов. Проект представят в конце ноября, операционно он запустится до конца 2020 года.

«В дальнейшем плеер нужно будет поддерживать, размещать на различных платформах, ассоциация будет всем этим управлять», — рассказал руководитель Российской академии радио Александр Полесицкий.

Концепция онлайн-плеера схожа с «Витриной ТВ». Ее медиахолдинги планируют сделать единым поставщиком 20 общедоступных телеканалов для интернет-площадок.

Как только плеер заработает, радиохолдинги начнут обращаться в государственные инстанции, чтобы активизировать борьбу с нелегальными агрегаторами.

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