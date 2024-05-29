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«Райффайзенбанк» отключит исходящие долларовые переводы

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Райффайзенбанк» отключает исходящие переводы в долларах с 10 июня. Причиной стала позиция банков-корреспондентов. Ранее Минфин США направлял австрийской Raiffeisen Bank International предупреждение из-за работы в РФ.

«Райффайзенбанк» отключит исходящие долларовые переводы

Как следует из сообщения «Райффайзенбанка», ограничение касается только американских долларов и только исходящих операций 

Корректно оформленные и отправленные до 16:00 мск 7 июня платежи в американской валюте будут проводиться при учете установленных ограничений. 

«При оформлении перевода в "Райффайзен Онлайн" с 1 июня будет действовать скидка 50% на комиссию банка за проведение исходящих платежей клиентов-физлиц в долларах США в другие банки», — разъяснили в банке.

Ранее американский Минфин пригрозил вторичными санкциями европейским банкам, которые продолжают работать в России. На сегодняшний день деятельность в том или ином виде в РФ продолжают два крупных европейских банка — австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский UniCredit.

Фото на обложке: Sergio Photone / Shutterstock

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