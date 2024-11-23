Правительство Молдавии хочет возобновить переводы с РФ

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство его страны ищет возможности возобновить денежные переводы с РФ. По его словам, правительство не запрещало операции, сложности — это следствие западных санкций.
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«Не правительство их прекратило, — говорит он про денежные переводы (цитата ТАСС из интервью «Эксклюзив ТВ), — эти компании подпали под международные санкции, в том числе США <…> Правительство, наоборот, ищет возможности, чтобы наши граждане, которые находятся в России, могли прислать деньги в Молдову. И наоборот: те, кто живет в Молдове, могли переводить деньги в Россию».
Ранее между странами были доступны переводы посредством платежных систем («Контакт», «Юнистрим», «Золотая корона»). Начиная с 2023 года все эти каналы постепенно переставали работать, поскольку Кишинев присоединился к антироссийским санкциям из-за риска изоляции банковской системы.
Фото на обложке: Unsplash
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