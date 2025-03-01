С 1 марта россияне могут установить самозапрет на кредиты: как это сделать и зачем?

RB.RU разобрался, как поставить самозапрет, в каких случаях его можно будет снять и насколько такие меры действительно помогают бороться с мошенниками.

С 1 марта 2025 года в России вступает в силу закон о добровольном ограничении на выдачу кредитов. В пояснительной записке к закону депутаты Госдумы описали его цель как «предупреждение практик мошеннического получения потребительских займов третьими лицами».

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Что такое самозапрет и для чего он нужен

Согласно указанию Банка России, еще с 1 октября 2022 года банки обязаны предоставлять клиентам возможность запрещать или ограничивать операции в онлайн-приложениях, однако чтобы поставить такое ограничение – нужно было уведомить каждый банк отдельно. Теперь россияне смогут поставить единый запрет на выдачу себе кредитов или микрозаймов в любых финансовых организациях – он распространяется как на банки, так и на микрофинансовыми организациями. Запрет будет действовать на:

Потребительские кредиты

Кредитные карты

Микрозаймы

Овердрафты

«Запрет может быть разным: по виду кредитора (банк или микрофинансовая организация), по способу обращения за кредитом или займом (в офисе и дистанционно или только дистанционно)», – сообщают в Банке России. При этом граждане смогу выставить и единый запрет – на выдачу кредитов и займов любым путем в любой финансовой организации.

Самозапрет не получился поставить только на выдачу ипотеки, автокредитов под залог машины и кредитов на образование по государственным программам запрет. Также он не распространяется на договоры поручительства и уже действующие займы и кредитные карты – ими можно будет пользоваться как и прежде, и все обязательства по ним остаются за заемщиком.

Основная причина появления данной функции – защита людей от мошенничества с кредитами. По данным Центробанка, объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках России в 2024 году достиг 12,8 млрд руб.

С 1 марта финансовые организации перед оформлением кредита будут запрашивать у Национального Бюро Кредитных Историй (НБКИ) информацию о наличии у заемщика действующего самозапрета и, при положительном ответе, просто отказывать в выдаче займа. Кроме того, согласно новому закону, если банк все-таки заключит кредитный договор при наличии у заемщика действующего самозапрета, то требовать исполнения обязательств по кредиту не сможет.

Ирина Юрченко, руководитель юридической компании «Pateo» считает самозапрет эффективной мерой:

Это поможет не только обезопасить от действий мошенников, которые пытаются оформить кредит через сайты или приложения финансовых организаций, но и ограничить самого себя от совершения необдуманных дорогих покупок, на которые требуются дополнительные средства».

Как установить самозапрет и как его снять

Самозапрет можно оформить через «Госуслуги». Для этого нужно заполнить заявление, в котором следует выбрать либо определенные ограничения, либо полный запрет. Заявление будет сразу же отправлено в НБКИ, однако действовать запрет начнет только на следующий день. Если заявка будет отправлена ночью – придется подождать два дня.

Кроме того, начиная с сегодняшнего дня подать заявление на самозапрет можно будет в некоторых МФЦ. Услуга не сразу появится во всех МФЦ – она будет распространяться постепенно и только к 1 сентября ее будут оказывать по всех МФЦ страны.

Снять самозапрет можно будет также на портале «Госуслуг» и в МФЦ, однако после подачи соответствующего заявление самозапрет будет сниматься только спустя 2 дня. Это сделано специально – чтобы снизить риск заявлений под давлением; не дать возможности мошенникам, укравшим доступ к чьему-то аккаунту от Госуслуг, быстро взять на этого человека кредиты.

При этом, после снятия самозапрета и последующего получения кредита или микрозайма запрет можно будет установить снова. Количество таких операций не ограничено, и они полностью бесплатны.

Насколько такая защита серьёзна

RB.RU неоднократно писал о постоянно появляющихся новых схемах мошенничества. Это и звонки якобы из компаний-разработчиков ПО в сфере безопасности, и убеждения о необходимости инвестировать в золото в целях безопасности. За 11 месяцев 2024 года в результате IT-мошенничества россияне потеряли 168 млрд рублей.

При этом, по данным Сбербанка, взлом аккаунтов на Госуслугах стал самым популярным видом мошенничества – в 2024 году на него пришлось до 40% всех случаев. Это значит, что даже при наличии самозапрета важно помнить об осторожности: не сообщать никому коды из СМС, реквизиты карты, личные данные и тем более данные для входа в сами Госуслуги.

Стоит отметить, что снять самозапрет будет не слишком просто, даже если аккаунт пользователя в Госуслугах взломают. Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута говорит, что вернуть себе право на получение займов гражданин сможет только подписав заявление на Госуслугах УНЭП «Госключ» или УКЭП. Если электронной подписи у человека нет – снять самозапрет можно будет только лично в МФЦ.

«Это сильно снижает риск снятия самозапрета мошенником, даже если он обманом получит доступ к личному кабинету человека на «Госуслугах». Но даже после этого самозапрет будет действовать еще 2 дня, что дополнительно снизит риски получения кредитов под влиянием мошенников», – рассказывает Мамута.

Юрист Ирина Юрченко добавляет, что необходимо помнить о цифровой гигиене: периодически менять пароль на Госуслугах, не сообщать никому одноразовый код доступа с сайта. “Это поможет уберечь потребителя от снятия самоограничений и незаконного получения кредита. Также в качестве превентивной меры рекомендую раз в полгода делать запрос в НБКИ, чтобы убедиться в отсутствии задолженности по кредитам».

Какие еще введут методы борьбы с мошенничеством

В конце февраля заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов сообщил, что в России впервые за три года зафиксировали снижение мошеннических операций. В январе 2025-го их число упало на 4,6% относительно прошлого года. Всего за прошлый год прирост мошенничества уменьшился с 38,2% до 6,8%. При этом, по данным МВД, общее количество возбужденных уголовных дел по статьям о мошенничестве выросло на 2,1% и достигло 32,9 тыс.

На фоне этого в России продолжают разрабатывать целый ряд мер по защите от аферистов. Так, председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала на форуме «Кибербезопасность в финансах», что ЦБ обяжет банки внедрить в свои приложения «спецкнопку», с помощью которой люди смогут сообщить о мошенничестве.

«Нам важно, чтобы таких людей, которые идут и в полицию, и в банк, было как можно больше», — сказала она и добавила, что новый функционал позволит «подать заявление о мошеннической операции и там же, в режиме онлайн, получить нужную справку для обращения в полицию».

О целом пакете мер конкретно для борьбы с незаконными кредитами заявил и зампредседателя ЦБ Алексей Гузнов. Он сказал, что это многоуровневая система защиты от кредитного мошенничества, которая уже сейчас обсуждается с ведомствами.

По его словам, банки обяжут передавать данные о выданных кредитах в НБКИ в течение суток вместо двух рабочих дней, а к кредитным организациям предъявят список новых требований для работы. Среди предложений – обязательный «период охлаждения» для потребительских займов свыше 50 тыс. рублей и пауза в четыре часа для кредитов от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.