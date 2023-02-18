Raiffeisen Bank призвали отчитаться о деятельности в РФ американскому Управлению по санкциям

Управление по санкциям США начало расследование в отношении Raiffeisen Bank из-за его бизнеса в России. Представители кредитной организации подтвердили наличие запроса из ведомства.

Комментируя ситуацию эксклюзивно для Reuters, они сообщили, что в январе от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) поступила бумага с просьбой «прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые Raiffeisen Bank International, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».

Ответ надо было дать уже в феврале, но близкий к ситуации источник сообщил новые данные: юристы Raiffeisen договорились о продлении срока. Отчет будет сформулирован в трех частях и выслан в начале апреля, мае и июне.

Источник Reuters также уверяет, что среди запрашиваемых данных не только информация о деятельности банка в России, Донбассе, Украине и Сирии, но и детали о транзакциях определенных клиентов.

В банке при этом заявляют, что компания полностью сотрудничает с OFAC, и подчеркивают, что запрос носил «общий характер» и не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом.

Представитель кредитной организации, которая утверждает, что соблюдает все санкции, «уверен, что информация, предоставленная OFAC, удовлетворит их запрос».

Raiffeisen один из немногих крупных банков, продолжающих работать в РФ и не подвергавшихся санкциям, но запрос обеспокоил европейских финансовых регуляторов, поскольку они теперь ждут штрафных санкций.

После февраля 2022 года Raiffeisen неоднократно сталкивался с критикой в связи с решением продолжать вести бизнес с Москвой.

Являясь вторым по величине кредитором Австрии, Raiffeisen поддерживает большую часть экономики этой страны, а потому местные власти очень внимательно следят за ситуацией.

Чистая прибыль кредитной организации в прошлом году составила около €3,8 млрд, во многом благодаря прибыли в размере €2 млрд от бизнеса в России. По данным Reuters, в российском подразделении банка размещено вкладов на сумму более €20 млрд.

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