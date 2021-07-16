«Райффайзенбанк» предложил Java-разработчикам получить оффер за один день

«Райффайзенбанк» расширил подход к найму разработчиков. Теперь для того, чтобы устроиться на работу, не нужно проходить несколько интервью в разные дни — компания предлагает на один день погрузиться в специфику работы команд и получить предложение вечером того же дня. Об этом RB.ru сообщили в компании.
В рамках One Day Offer специалистам в Java-разработке предлагают совершить глубокое погружение в специфику продуктовых команд. Приходя в офис, участники знакомятся с командами, проходят техническое интервью с Java-экспертом, играют и получают призы. А вечером того же дня — предложение о работе от той команды, которая понравилась участнику — при условии, что интерес оказался взаимным.
«Мы решили, что лучше всего эту активность описывает концепция "раньше выбирали вас, теперь выбираете вы". Она максимально отвечает нашему подходу в общении с будущими членами нашей команды — мы ищем людей, которым интересна профессиональная реализация, челлендж в комфортной обстановке», — пояснила руководитель отдела по подбору персонала «Райффайзенбанка» Ольга Полковникова.
Первый One Day Offer состоится 24 июля с 12:00 до 17:00 в новом офисе банка в БЦ «Мегаполис», даты последующих событий будут определены позже. Оставить заявку на участие в One Day Offer 24 июля можно на сайте.
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Фото: Unsplash
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