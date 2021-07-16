«Райффайзенбанк» расширил подход к найму разработчиков. Теперь для того, чтобы устроиться на работу, не нужно проходить несколько интервью в разные дни — компания предлагает на один день погрузиться в специфику работы команд и получить предложение вечером того же дня. Об этом RB.ru сообщили в компании.

«Райффайзенбанк» предложил Java-разработчикам получить оффер за один день