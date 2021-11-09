Российские компании стали чаще выкупать у хакеров за собственные данные

В этом году российские компании стали чаще платить хакерам за расшифровку собственных данных, которые стали недоступны из-за кибератак. Размер выкупа зависит от размера организации и варьируется от десятков тысяч до десятков миллионов рублей.

В основном поддаются на шантаж небольшие компании — если требования хакеров ниже, чем потенциальный ущерб от потери данных. Рост числа подобных инцидентов, по их мнению, связан с упрощением монетизации незаконно полученных средств, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Positive Technologies.

Компания опросила 250 специалистов по информационной безопасности из российских организаций различных отраслей. В 2021 году 16% опрошенных российских компаний платили выкуп по итогам кибератак хакеров, при этом в 2019 году, когда проводился такой же опрос в последний раз, на это никто не соглашался.

По данным Positive Technologies, в этом году треть опрошенных компаний подверглась кибератакам. Хакеров интересовал финансовый сектор, предприятия топливно-энергетического комплекса и госучреждения. По мнению аналитиков, причиной того, что бизнес стал платить выкупы, возросшее количество шифровальщиков, который начался в 2020 году.

По данным Group-IB, количество атак шифровальщиков на организации в России в этом году увеличилось более чем на 200%. Согласно информации «Лаборатории Касперского», с января по июль шифровальщики атаковали 9,2 тыс. корпоративных пользователей в России.

Эксперты отмечают, что на увеличение количества атак повлияло и развитие рынка криптовалют. Ведь еще не так давно мошенники принимали выкуп на банковские карты и из-за чего их могли поймать.

Последние два года жертвами мошенников становились не только крупные корпорации, но и малые и средние предприятия. Средний выплаченный выкуп в 2021 году составил порядка 3 млн рублей.

Мошенники в России не используют публичные веб-сайты для размещения данных жертв, которые отказались платить выкуп. Также, по словам экспертов, не отмечено ни одного открытого аукциона, где на продажу выставлялись бы украденные данные. Злоумышленники чаще представляют доказательства выгрузок непосредственно в ходе переговоров с жертвой.

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