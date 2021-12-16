В России активизировались хакеры-вымогатели

За декабрь число еженедельных заражений программами-вымогателями в российских компаниях увеличилось на 50% по сравнению со средним количеством случаев в январе-ноябре.

Это связано в том числе с тем, что в России распространяется обновленная версия вируса Emotet. Владельцы программы часто продают доступ к инфраструктуре компании-жертвы шифровальщикам, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование Check Point Research.

С момента появления новой версии вируса аналитики зафиксировали в России 174 зараженных компьютера. Больше всего пострадали компании финансового сектора — на них пришлось 40% случаев.

Руководитель отдела обнаружения вредоносного ПО Positive Technologies Алексей Вишняков подтвердил рост атак в России с использование новой версии вируса. По его словам, частота инцидентов с шифровальщиками будет коррелировать с числом заражений этим образцом вируса.

Ведущий специалист группы исследования ботнетов «Лаборатории Касперского» Олег Купреев сказал, что новый образец Emotet «всколыхнул» индустрию информационной безопасности. Однако эксперт не слышал о громких случаях с его использованием. Олег Купреев считает, что сейчас наблюдается только рост ботнета — сети зараженных устройств.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!