Эксперты предупредили о вредоносной рассылке от имени налоговой

Group-IB и Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредили о фишинговой атаке, нацеленной на компании и государственные учреждения. Рассылка вредоносных писем продолжается. Об этом Rusbase рассказали в Group-IB.

Злоумышленники рассылают письма, где под видом вызова в налоговую распространяют софт для удаленного управления компьютером.

Рассылка началась 27 июля. Всем атакуемым приходило одинаковое письмо с адреса [email protected]. Электронная почта полностью имитирует легитимный домен ФНС.

На самом деле письма рассылались с публичных почтовых сервисов, технические заголовки были подделаны.

Автор письма просил явиться в «Главное Управление ФНС России» для «дачи показаний по движению денежных средств», а также распечатать и заполнить документы, находящиеся во вложении к письму. В случае неповиновения, отправитель «обещал» санкции, предусмотренные УК РФ.

В ФНС рассказали, что ни организации, фигурирующей в подписи к письму, ни сотрудников, от имени которых были отправлены эти сообщения, не существует.

«Данные сообщения являются поддельными и не имеют к Федеральной налоговой службе никакого отношения. ФНС России не направляет налогоплательщикам письма о наличии задолженности и с предложениями оплатить долг в режиме онлайн. Вся необходимая информация о неуплаченных налогах и способах их оплаты размещена в группе сервисов «Личный кабинет налогоплательщика», — рассказали в ведомстве.

Group-IB и ФНС рекомендуют проявить максимальную бдительность и не открывать подобные письма.

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