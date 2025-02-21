РАТЭК: маркетплейсы рушат автоскидками бизнес продавцов и производителей

Практики российских маркетплейсов по предоставлению автоскидок на определенные товары носят признаки демпинга, который рушит устоявшиеся экономику торговых и производственных компаний. Об этом RB.RU рассказал директор по связям с общественностью Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

По словам Гуськова, продавец часто даже не в курсе, что маркетплейс решил сделать скидку на его товар.

В одном варианте скидка бывает настолько большой, что она может даже быть ниже рентабельности продавца. Второй вариант — маркетплейс «дотирует скидку» за счет своих финансовых ресурсов, оплачивает селлеру разницу в цене за свой счет, тем самым продвигая себя. В этом случае страдает бизнес других компаний, онлайн- и офлайн-магазинов, которые, даже снижая издержки, не могут конкурировать по цене. А в проигрыше может оказаться покупатель, считает Гуськов.

«В моменте потребители действительно могут купить что-то дешевле. Но в среднесрочной перспективе это может привести к тому, что экономические связи нарушатся, компании обанкротятся. И этих же товаров потребитель не найдет, потому что товаров просто не станет, а из-за дефицита могут вырасти цены. И это неправильно», — сказал представитель РАТЭК.

В РАТЭК предполагают, что речь может идти о монопольных нарушениях. Ассоциация обратилась в ФАС с жалобой. Пока обратной связи не было, но в перспективе должна состояться встреча представителей РАТЭК с антимонопольщиками.

«Когда маркетплейс устраивает такие распродажи, если скидка экономически необоснованна и ниже рынка, то это может иметь признаки монопольного нарушения, необоснованного занижения цены, которое самому рынку вредит», — пояснил Гуськов.

В РАТЭК не собираются бороться с низкими ценами, задача ассоциации противостоять нарушениям и недобросовестной конкуренцией.

«С одной стороны, низкая цена — это хорошо, но, когда это рушит рынок, является дотацией со стороны маркетплейсов за счет финансовых ресурсов, ни одна другая добросовестная компания не может выдержать конкуренции. Экономика начинает страдать. Одно дело когда компании уменьшают свою прибыль и работают над издержками, а другое дело — когда приходит «монстр» и делает огромные скидки. Все остальные оказываются вне рынка», — пояснил эксперт.

По словам эксперта, практика автоскидок зародилась несколько лет назад и была «единичной», но сейчас финансовый ресурс маркетплейсов вырос, они стали слишком часто прибегать к таким инструментом воздействия на рынок.

«Это становится привычным и частым явлением. У них становится больше финансовых ресурсов. Имея высокую рыночную силу, они "выносят" конкурентов, используя нерыночные механизмы», — рассказал Гуськов. Эксперт добавил, что от действий маркетплейсов страдают разные формы торговли — в частности, сложно конкурировать небольшим онлайн-магазинам.

Как сообщали «Ведомости», 3 февраля в правкомиссию по проведению административной реформы, которую возглавляет вице-премьер Дмитрий Григоренко, внесена доработанная версия пакета законопроектов по регулированию цифровых платформ. Согласно поправкам, продавцам собираются дать право на установку полного запрета на скидки на свои товары, а агрегатор не вправе направлять уведомление о намерении снизить цену таким продавцам. Поправки также запрещают снижать рейтинг продавцов, отказавшихся от скидки.

РАТЭК в феврале направила жалобу в ФАС, сообщив, что подобный демпинг способствовал перетоку покупателей на маркетплейсы. По мнению организации, это привело к падению продаж электроники и бытовой техники в розничных магазинах в 2024 году на 16% в натуральном выражении.

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