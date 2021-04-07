Раунд на $71 млн: Основатели графического редактора Canva стали миллиардерами

Австралийский сервис графического дизайна Canva привлек $71 млн при оценке в $15 млрд. Лид-инвесторами стали T. Rowe Price и Dragoneer. В результате раунда основатели компании Мелани Перкинс и Клифф Обрехт стали миллиардерами, сообщает американский Forbes.

Перкинс и Обрехт владеют 15% акций компании каждый. Теперь по данным Forbes, доля каждого оценивается примерно в $2 млрд.

К раунду также присоединились существующие инвесторы, включая Blackbird Ventures и Skip Capital.

Полученные средства сервис планирует направить на разработку продукта и увеличение штата.

Canva — это кроссплатформенный сервис для графического дизайна. Он позволяет пользователям редактировать фотографии и создавать изображения на основе готовых элементов и шаблонов. Также графический редактор дает доступ к встроенной библиотеке шаблонов, стоковых фотографий, иллюстраций и шрифтов.

Сервис является прибыльным, пишет Forbes. Выручка компании за год составила $500 млн, увеличившись на 130%.

По словам третьего сооснователя Canva Кэмерона Адамса, сейчас в сервисе зарегистрировано 55 млн пользователей. По собственным данным компании, 85% из 500 крупнейших по объему выручки американских компаний используют Canva. Среди них — American Airlines, Kimberly-Clark, McKinsey и Salesforce.

В 2019 году Canva привлек $85 млн от фонда Bond Capital Мэри Микер и других инвесторов, получив оценку в $3,2 млрд. По данным Crunchbase, общая сумма инвестиций в сервис с момента его основания в 2012 году составляет $301 млн.

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Фото: Canva