Adobe покупает Figma. Теперь Canva — ее главный соперник на рынке инструментов для дизайна

15 сентября Adobe объявила о том, что приобретает онлайн-сервис для дизайнеров Figma за $20 млрд. Figma станет «автономным подразделением» Adobe (и даже не будет подчиняться напрямую ее CEO), а его облачная платформа пополнится продуктами нового владельца.
С этой сделкой Adobe устраняет своего главного конкурента. Теперь только Canva — бесплатный онлайн-инструмент для графического дизайна — может помешать ей полностью захватить рынок.
Canva — австралийский стартап по разработке инструментов для дизайна, которые набирают заметную популярность у бизнеса. Это подтверждает его последняя оценка — $40 млрд, по данным PitchBook. Для сравнения, оценочная стоимость Figma на момент сделки составила $10 млрд. Тем не менее частная оценка Canva, вероятно, уже снизилась в условиях рыночного спада.
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По сравнению с Figma, пакет продуктов Canva гораздо больше напоминает Photoshop, наиболее прибыльный инструмент Adobe. При этом изучить программы Canva можно довольно быстро.
Кроме того, в отличие от Figma, Canva, похоже, напрямую конкурирует с Adobe. К примеру, компания позволяет пользователям редактировать файлы PDF, что является одной из фирменных особенностей Adobe.
До сделки Figma и Adobe впервые за десятилетия казалось, что в секторе, где долгое время царил один поставщик, наконец зарождается конкуренция. При этом индустрия росла, поскольку компании все чаще предоставляют доступ к дизайн-инструментам сотрудникам всех категорий.
Теперь у Adobe остался лишь один конкурент — Canva. Его потенциал ограничен: большинство профессиональных дизайнеров не собираются переходить на продукты Canva. Тем не менее спрос на простые в использовании программы продолжает расти, а Adobe старается преуспеть и в этой области.
Новый конкурент
Недавно Canva запустила Docs, новый продукт для обработки текста, а также улучшенные инструменты для совместной работы. По-видимому, Canva пытается соперничать с тремя крупнейшими игроками этого отраслевого сегмента (которому также не помешает дополнительная конкуренция): Microsoft, Adobe и Google.
Примечательно, что в Canva отсутствует электронная почта — важный компонент большинства пакетов офисного ПО, которые продают Microsoft и Google. Вероятно, Canva рассчитывает на то, что крупный бизнес будет покупать такие сервисы по отдельности, хоть это и отличается от распространенной модели закупок.
Canva — не единственная компания, которая пытается уменьшить долю Microsoft и Google в области ПО для сотрудников. По сообщениям, Zoom планирует запустить собственные решения для электронной почты и календаря.
Тем не менее преимущество Canva заключается в его популярности среди обычных пользователей. Если компания сможет повторить этот успех с организациями, то у Microsoft и Google появятся причины для беспокойства. Однако, чтобы полностью отказаться от Outlook, бизнесу нужен по-настоящему большой стимул.
В то же время программы для создания дизайна не столь сильно укоренились в компаниях. А с точки зрения пользователей Adobe, которая многие годы пользовалась доминирующим положением в индустрии, нуждается в конкуренции.
Продукты для профессионалов
Adobe зарабатывает на том, что превращает дизайн в специализированную область. Как и в случае с базой данных Oracle, чтобы использовать функционал Photoshop и InDesign в полной мере, нужно обучаться на этих инструментах. И, как и Oracle, Adobe упустила из виду растущий интерес к более простым и понятным инструментам.
Заниматься дизайном самостоятельно, не осваивая сложную программу, хотят многие: маркетологи, инфлюенсеры из соцсетей, аналитики с Уолл-стрит и владельцы небольших бизнесов. В то же время считается, что Adobe больше ориентирована на профессиональных пользователей, из-за чего ее продукты стоят дорого.
По этой причине компания недавно выпустила своего конкурента Canva — Adobe Express. Ожидается, что к концу 2022 года ежегодный регулярный доход Figma превысит $400 млн. В то же время Adobe XD, конкурирующий продукт для создания UI и UX, не пользуется особым успехом, поскольку «не совсем удовлетворяет потребности рынка», как утверждает CFO Adobe Дэн Дерн.
Adobe — не единственный «технологический бумер», который стремится соответствовать новым требованиям гибридной работы. Autodesk также внедряет новые функции для совместной работы в свои продукты. Как и Adobe в области дизайна, Autodesk имеет сильную позицию на рынке инженерного и архитектурного ПО.
Рост выручки и прибыли Adobe замедляется. Похоже, пользователи хотят больше возможностей, чем предлагает компания, которая не раз сталкивалась с жалобами на повышение цен и отсутствие инноваций в продуктах. Это также показывает, что спрос может замедлиться, а значит конкуренция только усилится.
С уходом Figma на рынке остаются два крупных игрока. Это плохо для Adobe, не привыкшей к какой-либо конкуренции, но также утешительный приз для тех, кто осуждает покупку Figma.
Фото на обложке: DANIEL CONSTANTE /
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