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Истории

Пять уроков от основательницы Canva Мелани Перкинс для тех, кто хочет создать стартап

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Мелани Перкинс — одна из самых молодых женщин, стоящих во главе технологической компании стоимостью свыше $1 млрд. В свои 34 года она занимает второе место среди богатейших женщин Австралии, а компания Canva, которую она соосновала, оценивается в $40 млрд.

Как же Перкинс удалось создать многомиллиардную империю? Представляем пять уроков на основе ее успеха, которые будут полезны начинающим предпринимателям.

Пять уроков от основательницы Canva Мелани Перкинс для тех, кто хочет создать стартап

Занимайтесь благотворительностью

Перкинс и ее команда не скупятся на большие пожертвования. После того как оценка Canva достигла $40 млрд, компания решила передать 30% своих акций благотворительной организации по борьбе с нищетой. Это эквивалентно пожертвованию в размере $12 млрд.

Предприниматели могут приносить пользу человечеству не только с помощью своего продукта. Конечно, не у каждого есть возможность жертвовать миллиарды долларов, но начать можно с малого. Например, предоставить безвозмездные услуги другим организациям или сотрудничать с благотворительными платформами.

Не бойтесь отказов

Когда Перкинс собирала первое финансирование для Canva, ей отказали более 100 раз. Привлечь американских инвесторов было непросто, поскольку она находилась в Австралии. Для многих из них это далекая страна, в которую рискованно вкладываться.

Однако Перкинс не сдавалась и спустя три года познакомилась с инвестором Биллом Тайем. Он не вложился в Canva, но познакомил Перкинс и ее партнера Клиффа Обрехта с людьми, которые помогли им в развитии бизнеса.

Всем предпринимателям важно научиться принимать отказы. Каждое «нет» приближает к тому клиенту, который скажет «да». Если вы свяжитесь с 20 людьми, то один из них, скорее всего, захочет с вами сотрудничать.

Прислушивайтесь к клиентам

Многие предприниматели уверены, что их бизнес-идея совершенна. И часто это действительно так. Однако, чтобы эта идея привела к успеху, нужно прислушиваться к отзывам потенциальных клиентов и создавать решения на их основе.

Запуская Canva, онлайн-инструмент для дизайна и публикаций, Перкинс хотела упростить работу в графических программах. В то время других решений на рынке не было, а нанимать дизайнера было дорого.

Тест: узнай, сможешь ли ты грамотно выйти на рынок в другой стране

Ранее Перкинс и Обрехт уже создали Fusion Books — инструмент для создания и печати выпускных альбомов. Они анализировали отзывы клиентов Fusion Books, и именно это позволило им перейти к созданию Canva.

Бизнес — это живой организм, который растет и развивается со временем. А отзывы пользователем помогают выводить его на новый уровень. Поэтому не стоит зацикливаться на первоначальной концепции.

Распространяйте свои ценности через продукт

Перкинс и Обрехт выступают против любой дискриминации, и эти ценности включены в миссию Canva. Более того, они указаны даже в руководстве для пользователей, а за их нарушение можно получить временную или пожизненную блокировку.

Немногие компании могут свободно заявить о своих взглядах. Однако, закладывая собственные ценности в бизнес, можно не только привлечь людей, разделяющих их, но и создать настоящее сообщество.

Сохраняйте уверенность

Уверенность в своих силах — одна из основ успеха. В 19 лет Перкинс решила не поступать в колледж, а попытаться привлечь средства, чтобы реализовать свою идею. Однако она постоянно сталкивалась с отказами.

Именно в такие периоды важно полагаться на веру в себя. Напоминайте себе об этом ежедневно или визуализируйте эти слова, распечатав и повесив их на видное место.

Не поддавайтесь влиянию скептиков. Возможно, они просто боятся, что вы достигнете своей мечты, а им это не удастся. Докажите, что они не правы.

Источник.

Фото на обложке: Prostock-studio / Shutterstock

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