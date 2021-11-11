Пять уроков от основательницы Canva Мелани Перкинс для тех, кто хочет создать стартап

Мелани Перкинс — одна из самых молодых женщин, стоящих во главе технологической компании стоимостью свыше $1 млрд. В свои 34 года она занимает второе место среди богатейших женщин Австралии, а компания Canva, которую она соосновала, оценивается в $40 млрд.
Как же Перкинс удалось создать многомиллиардную империю? Представляем пять уроков на основе ее успеха, которые будут полезны начинающим предпринимателям.
Занимайтесь благотворительностью
Перкинс и ее команда не скупятся на большие пожертвования. После того как оценка Canva достигла $40 млрд, компания решила передать 30% своих акций благотворительной организации по борьбе с нищетой. Это эквивалентно пожертвованию в размере $12 млрд.
Предприниматели могут приносить пользу человечеству не только с помощью своего продукта. Конечно, не у каждого есть возможность жертвовать миллиарды долларов, но начать можно с малого. Например, предоставить безвозмездные услуги другим организациям или сотрудничать с благотворительными платформами.
Не бойтесь отказов
Когда Перкинс собирала первое финансирование для Canva, ей отказали более 100 раз. Привлечь американских инвесторов было непросто, поскольку она находилась в Австралии. Для многих из них это далекая страна, в которую рискованно вкладываться.
Однако Перкинс не сдавалась и спустя три года познакомилась с инвестором Биллом Тайем. Он не вложился в Canva, но познакомил Перкинс и ее партнера Клиффа Обрехта с людьми, которые помогли им в развитии бизнеса.
Всем предпринимателям важно научиться принимать отказы. Каждое «нет» приближает к тому клиенту, который скажет «да». Если вы свяжитесь с 20 людьми, то один из них, скорее всего, захочет с вами сотрудничать.
Прислушивайтесь к клиентам
Многие предприниматели уверены, что их бизнес-идея совершенна. И часто это действительно так. Однако, чтобы эта идея привела к успеху, нужно прислушиваться к отзывам потенциальных клиентов и создавать решения на их основе.
Запуская Canva, онлайн-инструмент для дизайна и публикаций, Перкинс хотела упростить работу в графических программах. В то время других решений на рынке не было, а нанимать дизайнера было дорого.
Ранее Перкинс и Обрехт уже создали Fusion Books — инструмент для создания и печати выпускных альбомов. Они анализировали отзывы клиентов Fusion Books, и именно это позволило им перейти к созданию Canva.
Бизнес — это живой организм, который растет и развивается со временем. А отзывы пользователем помогают выводить его на новый уровень. Поэтому не стоит зацикливаться на первоначальной концепции.
Распространяйте свои ценности через продукт
Перкинс и Обрехт выступают против любой дискриминации, и эти ценности включены в миссию Canva. Более того, они указаны даже в руководстве для пользователей, а за их нарушение можно получить временную или пожизненную блокировку.
Немногие компании могут свободно заявить о своих взглядах. Однако, закладывая собственные ценности в бизнес, можно не только привлечь людей, разделяющих их, но и создать настоящее сообщество.
Сохраняйте уверенность
Уверенность в своих силах — одна из основ успеха. В 19 лет Перкинс решила не поступать в колледж, а попытаться привлечь средства, чтобы реализовать свою идею. Однако она постоянно сталкивалась с отказами.
Именно в такие периоды важно полагаться на веру в себя. Напоминайте себе об этом ежедневно или визуализируйте эти слова, распечатав и повесив их на видное место.
Не поддавайтесь влиянию скептиков. Возможно, они просто боятся, что вы достигнете своей мечты, а им это не удастся. Докажите, что они не правы.
Фото на обложке: Prostock-studio /
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