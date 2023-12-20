Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российские разработчики в 2023 году подали на почти на 15% больше патентных заявок

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские разработчики в январе-ноябре 2023 года подали около 30,5 тыс. патентных заявок — на 14,8% больше год к году. Компании активно занимают ниши ушедших зарубежных вендоров. Об этом рассказали «Ведомостям» в Роспатенте.

Российские разработчики в 2023 году подали на почти на 15% больше патентных заявок

По данным Минцифры, с начала года в реестр отечественного ПО было включено 4,3 тыс. решений, это на 16% больше, чем в прошлом году. При этом и исключать софт из реестра стали в три раза чаще. Большая часть исключенных решений – это однотипные записи от одной компании, т. е. убраны отдельные наименования, их собрали под одной реестровой записью.

Число новых ИТ-решений и компаний на российском рынке действительно растет, причем это как совершенно новые компании, так и IT-подразделения, которые выделились из зарубужных компаний, покинувших РФ, отметил гендиректор ООО «Аурига» Вячеслав Ванюлин.

На фоне этого вырос спрос и на услуги по юридическому сопровождению и подготовке документов для регистрации интеллектуальной собственности. По данным «Ткач и партнеры», почти 80% запросов были связаны с технологиями, ПО и научными разработками.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как благодаря ChatGPT чат-боты стали интеллектуальными цифровыми ассистентами
  2. 2 Как бизнесмены использовали ИИ в 2023 году
  3. 3 «Яндекс» перерегистрировал приложения в App Store и Google Play на сербские юрлица
  4. 4 Почему в Кремниевой долине не могут договориться о том, как развивать ИИ
  5. 5 Раковины, водоросли или грибы: из чего будут производить мебель будущего
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

21 декабря 2023

Грант на продвижение бизнеса в наружной рекламе в Санкт-Петербурге

21 декабря 2023

FAST TRACK

22 декабря 2023

Креативная лаборатория

Все ВОЗМОЖНОСТИ