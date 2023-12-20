Российские разработчики в 2023 году подали на почти на 15% больше патентных заявок

Российские разработчики в январе-ноябре 2023 года подали около 30,5 тыс. патентных заявок — на 14,8% больше год к году. Компании активно занимают ниши ушедших зарубежных вендоров. Об этом рассказали «Ведомостям» в Роспатенте.
По данным Минцифры, с начала года в реестр отечественного ПО было включено 4,3 тыс. решений, это на 16% больше, чем в прошлом году. При этом и исключать софт из реестра стали в три раза чаще. Большая часть исключенных решений – это однотипные записи от одной компании, т. е. убраны отдельные наименования, их собрали под одной реестровой записью.
Число новых ИТ-решений и компаний на российском рынке действительно растет, причем это как совершенно новые компании, так и IT-подразделения, которые выделились из зарубужных компаний, покинувших РФ, отметил гендиректор ООО «Аурига» Вячеслав Ванюлин.
На фоне этого вырос спрос и на услуги по юридическому сопровождению и подготовке документов для регистрации интеллектуальной собственности. По данным «Ткач и партнеры», почти 80% запросов были связаны с технологиями, ПО и научными разработками.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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