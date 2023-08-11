Реальный эффективный курс рубля с начала года обвалился на 26%. Только в июле этот показатель упал на 7,7%. В пятницу 11 августа курсы доллара США и евро достигли рекордных с марта 2022 года значений – 99 и 109 рублей соответственно.

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам упал на 26% с начала года