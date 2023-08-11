Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам упал на 26% с начала года

Реальный эффективный курс рубля с начала года обвалился на 26%. Только в июле этот показатель упал на 7,7%. В пятницу 11 августа курсы доллара США и евро достигли рекордных с марта 2022 года значений – 99 и 109 рублей соответственно.
Реальный эффективный курс рубля с января по июль текущего года упал на 26,4%. Об этом свидетельствует статистика Банка России по основным производным показателям динамики обменного курса рубля.
С начала года российский рубль упал к доллару США на 27,5%, к евро – на 29,9%. В пятницу 11 августа курсы этих валют превышали 99 рублей и 109 рублей соответственно.
Реальный эффективный курс рубля – это средневзвешенное значение курсов торговых партнеров России.
В ЦБ не видят рисков финансовой стабильности из-за курса рубля, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. В динамике курса решающим является фактор экспорта и импорта товаров и услуг, считают в ЦБ.
Фото на обложке: Rrraum /
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