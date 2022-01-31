Московская биржа запустила торги фьючерсом на индекс недвижимости

На срочном рынке Московской биржи начались торги расчетным фьючерсным контрактом на Индекс московской недвижимости, сообщила пресс-служба биржи. Индекс рассчитывается на основании реальных ипотечных сделок.

Торговый код фьючерса – HOME, цена контракта – стоимость 0,1 кв. м недвижимости (около 25 тыс. рублей), шаг цены – 10 пунктов, стоимость шага цены – 10 рублей. К торгам допущены контракты с исполнением в марте и июне 2022 года. Ценой исполнения станет последнее значение индекса перед днем исполнения контракта.

Предполагается, что новый инструмент даст дополнительные возможности участникам финансового рынка и их клиентам. В частности, позволит широкому кругу клиентов инвестировать в рынок московской недвижимости с небольшим капиталом и расширит спектр торговых стратегий инвесторов.

Фьючерс на Индекс недвижимости может использоваться брокерами и управляющими компаниями для создания новых инвестиционных структурных продуктов, а также девелоперами для хеджирования рыночного риска.

Индекс московской недвижимости рассчитывается Мосбиржей с 2020 года на основе реальных сделок с недвижимостью по данным сервиса «ДомКлик». Значение индекса определяется как средневзвешенная стоимость квадратного метра жилья по административным округам Москвы. Данные собираются еженедельно, пересмотр базы происходит раз в квартал. В расчете входят квартиры в многоэтажных жилых домах за исключением элитного жилья стоимостью более 30 млн рублей.

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