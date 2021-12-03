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Названы ТОП-5 причин атак кибермошенников на компании

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Аналитики Iron Mountain Incorporated назвали ошибки сотрудников компаний, которые повышают киберриски и рассказали, как научить грамотности в области информационной безопасности.

Названы ТОП-5 причин атак кибермошенников на компании

Для этого они опросили 11 тыс. сотрудников из 10 европейских стран, включая Россию, сообщили «Известия».

Так, 34% опрошенных используют один пароль для нескольких ресурсов, 27% — не закрывают свой компьютер, уходя с рабочего места, 24% пользуются общественным Wi-Fi; 18% — хранят на столе записку с паролем, а 11% — оставляют важные документы на видном месте.

При этом, по данным исследования, четверть респондентов становились жертвами мошенничества или фишинга, а каждый третий совершал критическую ошибку при работе с данными.

Недостаточная информационная грамотность персонала — одна из главных угроз компании, считают аналитики. По их словам, есть много примеров, когда сотрудники выбрасывают важные данные, например, кредитные договоры и копии паспортов, а не отдают их в архив и не уничтожают.

Сотрудники из-за незнания переходят по фишинговым ссылкам, применяют небезопасные пароли и пытаются сами справиться с вирусами-шифровальщиками. 

При этом многие небольшие компании экономят на программах по информационной безопасности и обучении персонала, рассказала представитель платформы для повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness Елена Молчанова.

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Эти действия значительно увеличивают киберриски. Минимизировать такие угрозы можно с помощью проведения тренингов, лекций о требованиях информационной безопасности и действиях преступников. 

Защиту, по словам специалистов, могут также повысить и технические средства, например, регулярная автоматическая смена паролей, блокировка компьютера системой в случае прекращения его использования на определенное время и т. д.

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Фото на обложке: Unsplash

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