РЭЦ запустил маркетплейс профессиональных услуг для экспортеров

На цифровой платформе «Мой экспорт» (ИС «Одно окно») РЭЦ создал сервис-витрину «Профессионалы экспорта». Теперь российские компании могут быстро найти квалифицированных специалистов, которые помогут выйти на зарубежный рынок, урегулировать логистические и юридические вопросы, найти иностранного покупателя и т.д.

Воспользоваться сервисом можно через личный кабинет. При оформлении заявки система автоматически подтягивает данные налоговой и таможенной служб, а также других ведомств. Формирование заявки занимает пару минут. Даже если экспортер запрашивает поддержку провайдеров впервые, в системе собраны все типовые запросы по каждому направлению деятельности.

Пользователи могут выбирать подрядчиков в зависимости от своей потребности и стратегии. Например, из сформированного по запросу списка можно выбрать самую дешевую или самую быструю компанию, отдать предпочтение тем, кто не требует предоплаты, или же сделать выбор на основании рейтинга компании на основе отзывов других пользователей.

Надежность подрядчика обеспечена его профилем: в одной форме собраны все данные, предоставленные самим партнером, а также те, которые Российский экспортный центр формирует в момент его аккредитации.

«Мы создали новый сервис, а точнее, целый маркетплейс услуг, который поможет экспортерам и компаниям, оказывающим услуги в сфере ВЭД, найти друг друга. Главное отличие нашего сервиса от простой поисковой системы — стандартные услуги, типовые договоры, возможность выбора наиболее конкурентоспособного предложения по заданным параметрам, контроль качества, автоматизированный процесс получения услуги. Это большой шаг к созданию организованного рынка экспортного консалтинга, которого не хватает российским экспортерам», — подчеркнула генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

Сейчас в сервисе представлены 130 поставщиков услуг. В следующем году на платформе появятся еще пять направлений, в которых будет в общей сложности более 15 услуг для экспортеров.