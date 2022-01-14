«Сбер» отчитался о рекордной годовой прибыли в 1,2 трлн рублей

Прогнозы «Сбера» по своей годовой прибыли сбылись – она достигла рекордных 1,2 трлн рублей, говорится в отчете банка. Исторического максимума достиг и объем выданных кредитов. В 2021 году население заняло у банка более 20 трлн рублей.

Годовая прибыль «Сбера» впервые в его истории превысила 1 трлн рублей. Год к году она увеличилась в 1,7 раз – с 781 млрд рублей в 2020-ом до 1,24 трлн рублей в 2021-ом, следует из отчета банка. В 2019-ом «Сбер» получил прибыль в размере 870 млрд рублей.

Исторического максимума достиг и объем выданных населению кредитов. Рост российской экономики после спада в 2020 году, а также бум потребления позволили банку достичь по этому показателю сумму в 20 трлн рублей. 14,4 трлн рублей пришлись на займы бизнесу, 5,9 трлн рублей заняли физлица – в 1,4 раза больше, чем в позапрошлом году.

На процентах банк заработал 1,62 трлн рублей (рост на 12,3), на комиссиях (эквайринг, операции с банковскими картами) – 578 млрд рублей (рост на 13,5%). Ипотечный портфель «Сбера» по итогам года вырос на 29%.

О том, что прибыль «Сбера» может впервые в истории превысить 1 трлн рублей в год, глава банка Герман Греф сообщал в сентябре на Восточном экономическом форуме.

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