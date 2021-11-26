Банкам спрогнозировали два года рекордной прибыли подряд

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) спрогнозировали банкам два года рекордной прибыли подряд. В 2021 году она может достичь максимальных в истории 2,5 трлн рублей, а в 2022 году — повторить или побить этот рекорд.

С начала года банки уже заработали 2,1 трлн рублей. Это на 62% больше результата за тот же период 2020 года, сообщил РБК со ссылкой на исследование НКР.

Основную финансовую поддержку им оказывают высокие темпы роста ипотеки, которые достигнут 26–27% по итогам года необеспеченные розничные кредиты — 19–20% и кредиты для МСБ — более 20%, объяснили аналитики.

Еще одним фактором роста прибыли станет краткосрочное повышение чистой процентной маржи: по итогам третьего квартала она увеличилась до 4,6 против 4,3% в первом на фоне повышения ключевой ставки Центробанка.

Прогноз НКР по прибыли сектора на 2022 год — 2,4–2,7 трлн руб. Однако эксперты не исключают, что достичь такого результата не удастся из-за роста стоимости риска и увеличения числа дефолтов заемщиков.

Прибыльность в предстоящем году банковскому сектору обеспечат ипотека и кредиты для МСБ. Их портфель может вырасти на 16–18 и 15–17% соответственно. Рост потребительских кредитов замедлится вдвое — до 10–12% по итогам года из-за действий ЦБ по охлаждению рынка.

Старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин считает, что банки в следующем году заработают меньше 2,5 трлн рублей. По его словам, основной фактор снижения прибыли — рост стоимости риска, которая была рекордно низкой в 2021 году из-за роспуска резервов, созданных в начале пандемии. НКР прогнозирует, что стоимость риска вырастет с 0,9–1 до 1,2–1,5% в 2022 году.

А рост ставок и переоценка бондов, по мнению Лопатина, не сильно повлияют на прибыль — «это скорее «бумажный» эффект, так как стоимость ценных бумаг восстанавливается по мере приближения даты погашения».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!