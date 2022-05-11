Мартовские налоговые поступления в бюджет России стали рекордными

Бюджет Российской Федерации в марте собрал рекордную сумму налогов. В годовом исчислении поступления выросли на 34,5% и превысили 4 трлн рублей. Основной прирост обеспечили нефтегазовые регионы. Москва, наоборот, стала лидером антирейтинга.

Аналитические данные об объеме налоговых поступлений в бюджет России собрали специалисты FinExpertiza.

В марте в годовом исчислении объем налогов, собранных в бюджет РФ, вырос на 34,5% (+1,05 трлн рублей) и составил 4,1 трлн рублей, что стало рекордной суммой, отметили эксперты.

В то же время в 20% регионов собираемость налогов упала. Лидером по спаду поступлений стала Москва – -25,3 млрд рублей.

Калужская и Калининградская область также принесли меньше налогов – на 5,8 млрд рублей и 11,4 млрд рублей соответственно. Эти регионы явно ощутили последствия санкций – под Калугой встал завод по производству автомобилей, а Калининград испытал на себе последствия ограничений на авиасообщение.

Самый значительный прирост налоговых поступлений обеспечили регионы, в которых основным видом деятельности является добыча нефти и газа. ХМАО принес на 365,5 млрд рублей больше налогов, ЯНАО – на 137,7 млрд рублей. Сборы налогов на добычу полезных ископаемых выросли вдвое, налога на прибыль – почти наполовину, НДД (налога на сверхдоход от добычи углеводородов) – более чем в пять раз.

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