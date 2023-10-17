Рекрутеры назвали три главных тренда, которые определят развитие рынка труда в России. Это гибридный формат работы, требования к условиям труда и непрерывное обучение персонала. Однако лишь 15% соискателей готовы переобучиться полностью самостоятельно – большинство ожидают в этом помощи со стороны работодателей.

Гибридный формат работы, непрерывность обучения персонала и повышенные требования к условиям работы названы главными трендами развития рынка труда на ближайшие несколько лет. Об этом говорится в совместном исследовании платформы hh.ru и компании «Яков и партнеры» среди действующих сотрудников и соискателей.

В исключительной важности непрерывности обучения сотрудников на горизонте ближайших семи лет убеждены три четверти респондентов. 57% опрошенных отметили, что россияне видят необходимость переобучения по hard skills, или жестким навыкам. Однако лишь 15% соискателей готовы переобучиться полностью самостоятельно – большинство ожидают в этом помощи со стороны работодателей.

Более трети респондентов ожидают увеличения доли сотрудников, работающих в гибридном формате. Около половины опрошенных уверены в эффективности данного формата работы на производительности труда. В росте эффективности больше других убеждены маркетологи (66%), сотрудники отделов продаж и обслуживания (65%).

Соискатели также отметили укороченную рабочую неделю и рабочий день как один из главных трендов развития рынка труда на ближайшие несколько лет. По результатам исследования, около 10% компаний изучают такую возможность, но половина респондентов, которые уже поработали в данном формате, заявили о росте своей эффективности.

В исследовании участвовали 1,5 тыс. действующих сотрудников организаций и соискателей.

Фото на обложке: G-Stock Studio / Shutterstock