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Венчурный фонд Самарской области вложился в стартап по продаже ненужной одежды «Рекульт»

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Венчурный фонд Самарской области и группа бизнес-ангелов инвестировали в ресейл-платформу «Рекульт» за 8,77% компании, сообщила пресс-служба фонда. Сумма сделки и оценка компании не раскрываются.

Венчурный фонд Самарской области вложился в стартап по продаже ненужной одежды «Рекульт»

Ресейл-платформа «Рекульт» помогает людям продавать ненужную одежду. Продавец передает вещи на склад и получает деньги с продажи на банковскую карту. Покупатель получает возможность приобретать новую или почти новую одежду с дисконтом до 90%. Работу по созданию досок объявлений, фотографированию одежды, отправке посылок и ответы на вопросы покупателей берут на себя сотрудники платформы. 

Покупателям стартап гарантирует, что все товары перед продажей оценены на качество по 10 параметрам. Цены — ниже чем в магазине в 3-5 раз. 

36% продавцов, пришедших в «Рекульт», никогда не продавали свою одежду раньше. Остальные, по данным компании, имеют неудачный опыт продажи на открытых досках объявлений. Треть девушек, покупающих одежду на «Рекульте», впервые в жизни покупают одежду на вторичном рынке.

В «Рекульт» оценивают рынок продажи б/у одежды в России в 101 млрд рублей. В 2020 году, по данным платформы, он вырос на 20%, к 2025 году рост составит 185%. А глобальный вторичный рынок одежды составит к этому времени $64 млрд. 

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Фото на обложке: hanohiki / Shutterstock

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