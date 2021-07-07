Карты «Сбера» можно теперь сдать на переработку в банкоматы

Банкоматы «Сбера» начали принимать пластиковые карты с истекшим сроком действия на переработку. Пока такие карты принимают только 10 тысяч банкоматов.
Чтобы утилизировать карту, достаточно вставить её в банкомат. На экране появится сообщение, что срок обслуживания карты истек, и предложение сдать ее на переработку, сообщили в пресс-службе.
В компании отметили, что люди часто выбрасывают банковские карты вместе с бытовым мусором, разрезав их на кусочки, чтобы скрыть личные данные.
«В таком случае пластик будет загрязнять окружающую среду столетиями, распадаясь на опасные микрочастицы», — подчеркивается в сообщении.
При этом карты изготавливаются из сложного вида пластика, который невозможно перерабатывать вместе с другими пластиковыми изделиями, поскольку он может повредить оборудование, отметила пресс-служба.
В компании планируют к концу года увеличить количество количество банкоматов, которые принимают просроченные карты до 33 тысяч.
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