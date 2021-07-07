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Карты «Сбера» можно теперь сдать на переработку в банкоматы

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банкоматы «Сбера» начали принимать пластиковые карты с истекшим сроком действия на переработку. Пока такие карты принимают только 10 тысяч банкоматов.

Карты «Сбера» можно теперь сдать на переработку в банкоматы

Чтобы утилизировать карту, достаточно вставить её в банкомат. На экране появится сообщение, что срок обслуживания карты истек, и предложение сдать ее на переработку, сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что люди часто выбрасывают банковские карты вместе с бытовым мусором, разрезав их на кусочки, чтобы скрыть личные данные. 

«В таком случае пластик будет загрязнять окружающую среду столетиями, распадаясь на опасные микрочастицы», — подчеркивается в сообщении. 

При этом карты изготавливаются из сложного вида пластика, который невозможно перерабатывать вместе с другими пластиковыми изделиями, поскольку он может повредить оборудование, отметила пресс-служба.

В компании планируют к концу года увеличить количество количество банкоматов, которые принимают просроченные карты до 33 тысяч.

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Фото: Vadiar/Shutterstock

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