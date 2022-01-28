Торговые сети снизили наценки на 9% после проверок ФАС

В рамках проверок и переговоров Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с торговыми сетями в 2021 году ритейлеры снизили наценки на продукты питания на 9%, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский.
По результатам проведения проверок и переговоров с федеральными торговыми сетями при участии представителей Минпромторга ФАС удалось снизить наценки на продукты питания в магазинах с августа 2021 года по настоящее время на 9% – с 22 до 13%.
Антимонопольная служба также предложила крупнейшим торговым сетям самостоятельно ограничить наценки. В результате «Магнит», «Перекрёсток» и «Пятёрочка» установили наценки на социально значимые ппродукты на уровне 10%. Кроме того, аналогичную работу собираются провести региональные сети, сообщил Шаскольский.
Также ФАС в 2021 году провела 165 проверок крупнейших производителей продуктов питания. По итогам проверок было возбуждено 8 антимонопольных дел и выдано 35 предупреждений из-за необоснованного роста цен. Как пояснил глава ФАС, антимонопольные дела заводились, если такие компании занимают доминирующее положение или присутствует факт сговора.
В рамках проверок рынка стройматериалов ФАС установила, что производителями не соблюдается приоритет насыщения внутреннего рынка, а цены на нем выше, чем на внешнем. Служба выявила сговор семи крупных металлотрейдеров, которые участвовали в торгах, проводимых строительными организациями.
В отношении них были возбуждены антимонопльные дела, им грозят оборотные штрафы, а материалы в отношении руководителей направлены в правоохранительные органы.
В рамках контроля тарифов на услуги ЖКХ, связи и электроснабжении службой в 2021 году издано 49 приказов об отмене тарифов в 34 регионах РФ. «Из тарифов исключено 5,6 млрд рублей. Эта работа приводит к реальной экономии средств граждан и предприятий», — сообщил Шаскольский.
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Фото на обложке: Minerva Studio /
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