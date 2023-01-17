Минцифры рассказало, какие классы программно-аппаратных комплексов могут войти в реестр российского ПО и претендовать на льготы. Это решения для хранения данных и обеспечения рабочих мест, инструменты для распознавания изображений, а также оборудование для сетей связи — среди прочего.

Минцифры включит оборудование для сетей связи и распознавания изображений в реестр ПО