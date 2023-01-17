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Минцифры включит оборудование для сетей связи и распознавания изображений в реестр ПО

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минцифры рассказало, какие классы программно-аппаратных комплексов могут войти в реестр российского ПО и претендовать на льготы. Это решения для хранения данных и обеспечения рабочих мест, инструменты для распознавания изображений, а также оборудование для сетей связи — среди прочего.

Минцифры включит оборудование для сетей связи и распознавания изображений в реестр ПО

В действующую версию министерство планирует добавить 15 разделов и 100 классов ПАК. Проект соответствующего приказа Минцифры был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 13 января, пишут «Ведомости».

Часть программно-аппаратных комплексов из реестра разделены по сферам применения: для транспорта, здравоохранения, строительства и ЖКХ, промышленности и торговли.

В конце лета 2022 года Минцифры сообщило, что намерено добавить ПАК в свой реестр, а в конце декабря глава правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Теперь разработчики ПАК смогут претендовать на льготы, которые раньше были доступны только правообладателям российского софта.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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