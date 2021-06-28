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Сервисы web-хостинга Рег.ру отключились из-за аварии вследствие непогоды в Москве

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сервисы хостинга Reg. ru не работают из-за аварии, вызванной непогодой в Москве. В компании обещали «позже вернуться с подробной информацией».

Сервисы web-хостинга Рег.ру отключились из-за аварии вследствие непогоды в Москве

В Рег.ру сообщили, что они «в курсе ситуации с недоступностью сайтов» и «в ближайшее время вернутся более подробной информацией». Сам сайт reg.ru по данным на 14.40 мск не открывался. В 14.50 мск доступ к сайту восстановился.

По информации компании, сервисы недоступны из-за аварии на основном и резервном энерговводах на территории Курчатовского института.  

По данным сервиса Яндекс.Погода, в Москве и Московской области 28 июня в 14.45 мск наблюдается обильный дождь с грозой. С запада на столицу надвигается фронт с сильными порывами ветра. По данным сервиса, дождь не прекратится как минимум в течение трех часов.

По информации, опубликованной на сайте Reg.ru, компания занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещенных сайтов в национальных зонах .ru и .рф. Reg.ru обслуживают более 3,3 млн доменов, количество их клиентов превышает 2,3 млн.

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Фото: Depositphotos.com

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