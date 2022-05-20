Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU купил сервис Re:plain

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU приобрел универсальный веб-чат сервис Re:plain, он позволяет получать сообщения от клиентов с сайта в мессенджерах. Об этом RB.RU сообщил представитель REG.RU.

Сумма сделки не раскрывается.

Re:plain представляет собой инструмент для создания сайтов и организации общения с клиентами в формате сайт – мессенджер оператора. Он работает в Telegram, WhatsApp и Facebook Messenger (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в РФ).

Работа сервиса заточена под малый и средний бизнес. Для использования возможностей сервиса не требуется профильная подготовка и профессиональное знание маркетинга. Re:plain, по собственным данным, больше всего востребован в e-commerce, HoReCa и сфере образования.

Re:plain был запущен в 2020 году, его создали Евгений Якушев и Игорь Романов. Оба специалиста присоединятся к REG.RU и продолжат совместное развитие сервиса.

REG.RU с октября 2021 года принадлежит «РУ.ВЕБ-Инвестициям». По данным сервиса статистики «Домены России», в зоне .ru зарегистрировано более 5 млн доменов, 670,9 тыс. — в зоне .рф и еще 105,2 тыс. — в зоне .su. По собственным данным REG.RU, у нее 2,2 млн клиентов и более 3,3 млн доменов на обслуживании.

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