Региональные марки одежды начали осваивать московский рынок

Одежный бренд Dorogobogato из Волгограда, совладельцем которого является фонд «Тилтех Капитал» основателя «Вкусвилла» Андрея Кривенко и партнеров, сменил название на Noun и вышел на московский рынок, сообщил «Коммерсантъ». Первая точка открылась в ТЦ «Афимолл».

До конца 2021 года планируется запустить в столице еще примерно пять магазинов сети. До сих пор сеть была представлена в Волгограде, Казани, Краснодаре, Самаре, Саратове. Всего за три года Noun планирует открыть 100 точек по всей стране, а затем выйти на европейский рынок.

Также два магазина в Москве открыла нижегородская марка Olso. В настоящее время сеть продолжает искать помещения для новых точек. По данным CBRE, число магазинов в столице также расширили 12 Storeez, 2mood, Gate31, Emka, Brusnika, All We Need.

Тренд, связанный с открытием региональными брендами магазинов в столице, набрал обороты на фоне пандемии коронавируса и замедления темпов выхода международных fashion-брендов массового сегмента. Большинство заметных массовых международных марок, не представленных в РФ, переносят сроки выхода на российский рынок.

Как отметили в Knight Frank, на фоне роста вакансий торговых площадей в столице региональные операторы начали экспансию, посчитав это удачной возможностью. По данным JLL, в январе-июне 2021 года вакантность в московских торгцентрах выросла с 5,4% до 5,9%, а по итогам года показатель может достичь 7-8%.

