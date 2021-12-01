В России планируют ужесточить регулирование МФО

Центральный банк (ЦБ) намерен ужесточить регулирование деятельности микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов (КПК). Планируется установить требования к деловой репутации руководства кредитных кооперативов, а на МФО распространят ограничения на продажу дополнительных услуг. Кроме того, планируется ввести уголовную ответственность для «черных коллекторов».

О новых требованиях говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы, сообщили «Известия». Там перечислены три задачи ЦБ по совершенствованию регулирования рынка микрозаймов и кредитных кооперативов:

повышение прозрачности сектора и защищенности потребителей;

создание условий для дистанционного предоставления микрофинансовых услуг;

снижение издержек МФО и регуляторной нагрузки.

Для их достижения регулятор предложил ввести новую модель допуска кредитных кооперативов на рынок и повысить требования к деловой репутации их руководящего состава. Соответствующий законопроект уже разрабатывается. Предполагается, что ЦБ будет принимать решение о включении КПК в реестр на основании документов, представленных саморегулируемой организацией.

Банк России полагает, что эти меры повысят защищенность личных сбережений россиян в кредитных кооперативах, минимизируют риски появления финансовых пирамид под видом таких организаций.

Защиту прав заемщиков обеспечит недавнее усиление административной и введение уголовной ответственности в отношении нелегальных кредиторов. За незаконную выдачу займов юрлицам будут грозить административные штрафы от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а за повторное правонарушение — до 2 млн и приостановка работы до 90 суток.

На данный момент к рассмотрению в Госдуме также готовится законопроект о введении уголовной ответственности «за нелегальную деятельность в сфере взыскания просроченной задолженности».

Вместе с тем ЦБ намерен предоставить МФО право проверять сведения о заемщиках с использованием баз данных операторов связи. Такой законопроект сейчас дорабатывается. МФО расширят возможности кредитного скоринга за счет проверки баланса потенциального заемщика. В ЦБ рассчитывают, что доступ к этим базам данных поможет организациям усилить борьбу с мошенниками.

Еще одним изменением станет ограничение прав МФО на продажу дополнительных услуг.

Меры, разработанные ЦБ, направлены не только на ужесточение регулирования МФО, но и на снижение их издержек. Так, для развития дистанционных способов выдачи займов Банк России рассмотрит возможность законодательного закрепления электронного документооборота в кредитных кооперативах.

А с целью сокращения расходов МФО могут наделить правом взыскивать задолженность в бесспорном порядке на основании распоряжения нотариуса, а также отказываться от использования контрольно-кассовой техники при оплате заемщиком стоимости допуслуг.

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