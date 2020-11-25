Российская команда вошла в топ-5 чемпионата современных технологий средств реабилитации

Отечественные пилоты и инженеры вошли в топ-5 российского этапа международного чемпионата Cybathlon 2020. Конкурс посвящен современным технологиям средств реабилитации. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе организатора состязания «Кибатлетика».

В соревновании участвовали 54 коллектива из 21 страны. Российская команда вошла в топ-5, оставив позади Японию, Южную Корею, Китай, Швейцарию, Великобританию и Германию.

В рамках чемпионата на специально оборудованных треках были проведены испытания российских разработок:

бионических протезов рук от Super Motorica, совмещающих функции рук и персональных гаджетов;

электрифицированных колясок, способных справиться с лестницами, бордюрами, снегом и песком, от Caterwil;

нейроинтерфейса NeuroPlay от Neurobotics, осуществляющим контроль «силой мысли» над виртуальными сущностями и реальными объектами, которая «связывается» с мозгом при помощи «сухих» активных электродов;

силовых протезов ног Ortokosmos;

экзоскелетов ExoAtlet, которые выпускаются серийно.

Так, в состязании инвалидных колясок проект Caterwil занял второе место; в соревновании механических протезов рук Super Motorica поднялась на четвертое место; в состязании нейроинтерфейсов Neurobotics заняла третью позицию; ExoAtlet и Ortokosmos стали пятыми в конкурсах экзоскелетов и протезов ног, соответственно.

Российский этап конкурса проходил при поддержке правительства Москвы и Минпромторга России. По заявлению вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной технологическим компаниям в сфере медицинской реабилитации выделено 875 млн рублей субсидий.

Также в настоящее время обсуждается создание тренировочной площадки для более эффективного тестирования устройств и активного взаимодействия их разработчиков с пользователями.