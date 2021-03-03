Стартапы смогут попасть в акселератор Alchemist по рекомендации

«Друзья, если вы хотели отправить заявку в Alchemist, но еще (почему-то) этого не сделали, то можете написать мне, и я вас порекомендую на программу #1 b2b акселератора в мире», — рассказал о возможности пройти на интервью в Alchemist по fast-track Денис Ефремов.

Рекомендацию получат, конечно, не все желающие, уточнил он, сославшись на то, что у акселератора есть критерий, что «рекомендовать надо тех, которых вы были бы рады сами поменторить». Кроме того, стартап должен иметь фокус на b2b/enterptise (верхний сегмент b2b, который работает с крупными клиентами), шанс есть как у технических, так и у бизнес-команд.

Крайний срок подачи заявок и рекомендаций в Alchemist истекает 5 марта. Акселератор стартует 1 апреля 2021 года. Эксперты отберут 25 команд, победители получат в среднем по $36 тысяч. Также стартапы будут иметь право на все эксклюзивные кредиты, скидки и предложения от сети партнеров акселератора.

Недавно прошел демо-день предыдущего, 26-го набора Alchemist. Денис Ефремов проанализировал его на страницах RB.ru, рассказав об особенностях команд с русскоговорящими основателями в акселераторе.