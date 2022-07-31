Институт международных финансов заявил о рекордном оттоке инвестиций из развивающихся стран

Иностранные инвесторы выводили средства с развивающихся рынков в течение пяти последних месяцев, как следует из предварительных данных, собранных Институтом международных финансов, на который ссылается газета Financial Times.

Издание пишет, что чистый отток инвестиций из развивающихся стран достиг пика с 2005 года. К тому же это самая продолжительная серия вывода средств с этих рынков за всю историю наблюдений специалистами Института.

Предприниматели по всему миру вывели более $38 млрд с развивающихся рынков, которым еще в прошлом году прогнозировали стремительное восстановление после пандемии.

По данным Института, объем инвестиций в акции развивающихся стран и внутренние облигации в июне был лишь $10,5 млрд.

Эксперты, комментирующие ситуацию для FT, связывают этот глобальный трансграничный отток международных инвестиций с опасениями рецессии и растущими процентными ставками.

При этом стремящиеся обезопасить свои финансы инвесторы сами могут стать причиной ухудшения экономической ситуации в развивающихся странах. Ведь отток капитала может усугубить нарастающий кризис в Шри-Ланке, Бангладеше, Пакистане и других государствах.

Экспортирующие сырьевые товары страны оказались в зоне повышенного риска. В качестве индикатора этого риска эксперты называют два момента:

вывод инвестиционных средств из фондов валютных облигаций развивающихся стран ($30 млрд, по данным JPMorgan) и высокую доходность таких валютных облигаций (считается, что большие спреды говорят о риске дефолта, который та же Шри-Ланка уже и объявила).

Еще одна проблема – текущая рецессия в Китае, усугубляющаяся очередной волной ковидных локдаунов. При этом, как отмечает издание, экономика этой страны напрямую влияет на возможность развития других сырьевых государств, зависящих от экспортного рынка.

Опираясь на данные FT, можно говорить о том, что под мощный оттока капитала грозит всем странам с растущей рекордными темпами инфляцией и со стратегической ставкой на экспорт сырьевых продуктов.

Фото на обложке: Travis Essinger / Unsplash