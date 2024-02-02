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Обувная сеть Rendez-Vous начала продавать овощи и фрукты в своем интернет-магазине

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В интернет-магазине обувной сети Rendez-Vous при оформлении заказа появилось предложение купить овощи и фрукты. Об этом пишет Shopper’s.

Обувная сеть Rendez-Vous начала продавать овощи и фрукты в своем интернет-магазине

Покупатели могут заказать, например, репчатый лук по 70 рублей за кг, картофель по 350 рублей за кг, а также чеснок, яблоки, редис, капусту и другие овощи.

В компании подтвердили Shopper’s возможность добавить к заказу овощи и фрукты. По словам директора по связям с общественностью Марины Бицадзе, эти плоды компания выращивает на своей экоферме в Краснодарском крае. При этом не используются никакие гербициды, а применение пестицидов строго контролируется.

Заказать овощи и фрукты можно только при покупке с доставкой по Москве и области.

Ферма в Краснодарском крае принадлежит компании с 2020 года. Ее использовали для поставок продуктов в столовые сотрудников. Однако проект стал успешным, и в компании задумались об интеграции продукта в бизнес.

С 2022 года ритейлер предлагает своим клиентам овощи и фрукты в качестве подарков при покупке в офлайн-магазинах. В настоящее время пользователи онлайн-магазине приобретают порядка 3 тыс. упаковок фермерской продукции каждую неделю.

Фото на обложке: Unsplash

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