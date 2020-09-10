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Московские власти предложили предпринимателям арендовать почти 70 помещений по льготной ставке

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Представители малого и среднего бизнеса смогут арендовать на льготных условиях в Москве 68 нежилых помещений под коммерческие цели. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Московские власти предложили предпринимателям арендовать почти 70 помещений по льготной ставке

Льготная программа аренды коммерческих помещений действует в Москве почти три года. По ней предприниматели могут арендовать городскую недвижимость на срок до 10 лет.

Цена аренды составляет от 1 тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4750 рублей за объекты на первых этажах и выше, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Больше всего помещений по сниженной ставке сдается на востоке Москвы — 15 объектов, говорится в сообщении. На юго-востоке города на аукционы выставлено 12 помещений, на северо-западе — девять, на юге и севере — по семь объектов, в Зеленограде и на юго-западе — по пять, на западе — четыре, на северо-востоке — три, в центре — одно. Цена варьируется от 11,9 тысячи до 1,2 млн рублей в год.

«С начала года на льготных условиях для малого и среднего бизнеса было реализовано 389 объектов, средняя цена квадратного метра по итогам торгов составила 8,4 тысячи рублей за год аренды. Конкуренция на торгах по льготной аренде составляет в этом году семь участников на лот», — рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. 

Ознакомиться с техническими характеристиками лотов можно на инвестиционном портале в разделе «Аренда для бизнеса». Часть представленных объектов можно изучить онлайн с помощью встроенной функции панорамного просмотра.

Фото: Unsplash

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