Московские власти предложили предпринимателям арендовать почти 70 помещений по льготной ставке

Представители малого и среднего бизнеса смогут арендовать на льготных условиях в Москве 68 нежилых помещений под коммерческие цели. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Льготная программа аренды коммерческих помещений действует в Москве почти три года. По ней предприниматели могут арендовать городскую недвижимость на срок до 10 лет.

Цена аренды составляет от 1 тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4750 рублей за объекты на первых этажах и выше, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Больше всего помещений по сниженной ставке сдается на востоке Москвы — 15 объектов, говорится в сообщении. На юго-востоке города на аукционы выставлено 12 помещений, на северо-западе — девять, на юге и севере — по семь объектов, в Зеленограде и на юго-западе — по пять, на западе — четыре, на северо-востоке — три, в центре — одно. Цена варьируется от 11,9 тысячи до 1,2 млн рублей в год.

«С начала года на льготных условиях для малого и среднего бизнеса было реализовано 389 объектов, средняя цена квадратного метра по итогам торгов составила 8,4 тысячи рублей за год аренды. Конкуренция на торгах по льготной аренде составляет в этом году семь участников на лот», — рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Ознакомиться с техническими характеристиками лотов можно на инвестиционном портале в разделе «Аренда для бизнеса». Часть представленных объектов можно изучить онлайн с помощью встроенной функции панорамного просмотра.

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