В России ужесточат требования к участникам региональных инвестпроектов

В России повысят ответственность участников региональных инвестиционных проектов (РИП) за неисполнение взятых ими на себя инвестиционных обязательств. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документом вносятся изменения в Налоговый Кодекс, он был опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, участника РИП будут лишать его статуса и положенных ему налоговых льгот в случае невыполнения им обязательств, предусмотренных инвестиционной декларацией, в том числе в части сумм финансирования капитальных вложений.
В этом случае участник инвестпроекта должен будет вернуть в бюджет всю полученную им сумму льготы по налогу на прибыль за весь период нахождения организации в реестре участников РИП.
Применение налоговых льгот участником РИП, для которого не требуется включение в реестр, будет также прекращаться, если налоговая проверка выявит невыполнение заявленного им объема капитальных вложений в рамках инвестпроекта.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Предполагается, что нововведения позволят восстановить налоговую выгоду по налогу на прибыль компаний, в том числе в бюджеты регионов, при прекращении статуса участника регионального инвестпроекта в случае невыполнения условия по объему капитальных вложений.
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Фото на обложке: Africa Studio /
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